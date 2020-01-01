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دمشق تفرض حظر تجول ليلي على كامل البلاد

الثلاثاء 24 مارس 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق تفرض حظر تجول ليلي على كامل البلاد


دمشق /سما/

 أعلنت الحكومة السورية، فرض حظر تجول ليلي على كامل البلاد اعتباراً من يوم الأربعاء 25 مارس/آذار الجاري.

وقرر الفريق الحكومي السوري، المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد منع التجوال ليلا على كامل الأراضي السورية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت مصادر طبية لـ "سبوتنيك" يوم الاثنين، نية الحكومة السورية نشر أجهزة الكشف الحراري على المعابر التي تفصل مناطق سيطرتها عن مناطق سيطرة الجيشين الأمريكي والتركي والمسلحين الخاضعين لهما في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، على التوازي مع تأكيد مصدر في منظمة الصحة العالمية بأن الأيام المقبلة ستشهد وصول كميات مناسبة من التجهيزات الطبية إلى المحافظة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية قبل أيام، إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وكشف وزير الصحة السوري نزار يازجي، يوم الأحد الماضي، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في البلاد.

وقال يازجي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "تم اتخاذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد".

وأوضح أن الحالة المكتشفة لفيروس كورونا في سوريا، تعود لشاب في العشرين من العمر.

#سوريا #حظر تجول ليلي #كورونا

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