  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: "الكهرباء" تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة وتؤكد نيتها عدم قطع التيار

الثلاثاء 24 مارس 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: "الكهرباء" تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة وتؤكد نيتها عدم قطع التيار


رام الله / سما /

خصص فرع شركة كهرباء القدس في محافظة رام الله والبيرة أرقاماً للتواصل مع المشتركين لتوفير خدمة شحن الكهرباء للحالات الطارئة والاستثنائية التي لا يمكنها الخروج من المنزل أو الوصول إلى فروع الشركة أونقاط الشحن في ظل حالة الطوارئ التي أُعلنت في المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت الشركة أنه بإمكان المواطنين من الحالات الطارئة التواصل من خلال مركز الاتصال التابع للشركة على الأرقام التالية: 022947650 - 026269333 أو على الأرقام المجانية: 1800900900 - 1800211511 وستتحرك طواقم الشركة بإتجاه منازل المشتركين أينما كان لتوفير خدمة الشحن.

وأوضح مدير فرع كهرباء القدس في محافظة رام الله والبيرة المهندس محمد زيدان أنه وبناء على تطورات الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة، وما تلاها من تشديد للحركة، فإن شركة كهرباء محافظة القدس، وبالتنسيق مع المحافظة وغرفة الطوارئ، قررت عدم قطع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين في المحافظة.

وطالب زيدان المواطنين بالقيام بعمليات الشحن والحصول على الخدمات الأُخرى من خلال استغلال تطبيق الموبايل الخاص بالشركة "jdeco" الموجودة على أجهزة الأيفون والأندرويد.

وأضاف زيدان: إن فرع الشركة في رام الله والبيرة خصص 17 فرقة ميدانية لحالات الطوارئ ستعمل على ضمان توفير التيار الكهربائي في كافة مناطق المحافظة، بما فيها إصلاح الأعطال الكهربائية، وتأمين عمليات الشحن للمواطنين والحالات الطارئة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الـعاشرة مساء.

وأشار زيدان إلى أن عمل المقر الرئيسي في الإرسال سيقتصر على الطوارئ، الصندوق، الشحن، الدفع المسبق، الحراسة، مزكز الاتصال، حيث تم استصدار تصاريح خاصة لتنقل الموظفين والطواقم العاملة في الميدان حتى تتمكن من القيام بعملها.

وثمن زيدان جهود محافظة رام الله والبيرة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني على حس المسؤولية العالية، وما أبدوه من تعاون لتسهيل مهام عمل طواقم شركة الكهرباء في المحافظة.

#كهرباء القدس #رام الله #ارقام #خدمات

الأكثر قراءة اليوم

الحية يصف اللواء أبو نعيم بـ "الفدائي" أمام كورونا.. ويؤكد: جاهزون لمساعدة أي دولة نتواجد بها

البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

اسعار العملات مقابل الشيكل

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح الصين وأول حالة وفاة

الصحة بغزة تعلن نتائج عينات الفحص لـ25 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين في القطاع

فيديو ..في مشهد صادم : مظاهرات بشوارع الإسكندرية ضد "كورونا"

اليابان والتشيك تكشفان عن دواء واعد ولقاح ضد كورونا

الأخبار الرئيسية

شاهد: إنهاء الحجر المنزلي لــ 1341 عائداً إلى غزة و1367 آخرين نهاية الأُسبوع

12

الصحة الإسرائيلية: وفاة ثانية بكورونا لامرأة عمرها 67 عاما.. و 1656 اصابة بينها 31 حرجة

"قد نصل لمليون مصاب بكورونا".. نتنياهو لغانتس: دعنا نشكل حكومة فالفجوات بيننا صغيرة

الاحتلال يلقي عاملا فلسطينيا قرب سلفيت بسبب شكوك باصابته بكورونا

350-15

مصر: فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة “كورونا” ومد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات أسبوعين