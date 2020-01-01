رام الله: "الكهرباء" تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة وتؤكد نيتها عدم قطع التيار

رام الله / سما /

خصص فرع شركة كهرباء القدس في محافظة رام الله والبيرة أرقاماً للتواصل مع المشتركين لتوفير خدمة شحن الكهرباء للحالات الطارئة والاستثنائية التي لا يمكنها الخروج من المنزل أو الوصول إلى فروع الشركة أونقاط الشحن في ظل حالة الطوارئ التي أُعلنت في المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت الشركة أنه بإمكان المواطنين من الحالات الطارئة التواصل من خلال مركز الاتصال التابع للشركة على الأرقام التالية: 022947650 - 026269333 أو على الأرقام المجانية: 1800900900 - 1800211511 وستتحرك طواقم الشركة بإتجاه منازل المشتركين أينما كان لتوفير خدمة الشحن.

وأوضح مدير فرع كهرباء القدس في محافظة رام الله والبيرة المهندس محمد زيدان أنه وبناء على تطورات الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة، وما تلاها من تشديد للحركة، فإن شركة كهرباء محافظة القدس، وبالتنسيق مع المحافظة وغرفة الطوارئ، قررت عدم قطع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين في المحافظة.

وطالب زيدان المواطنين بالقيام بعمليات الشحن والحصول على الخدمات الأُخرى من خلال استغلال تطبيق الموبايل الخاص بالشركة "jdeco" الموجودة على أجهزة الأيفون والأندرويد.

وأضاف زيدان: إن فرع الشركة في رام الله والبيرة خصص 17 فرقة ميدانية لحالات الطوارئ ستعمل على ضمان توفير التيار الكهربائي في كافة مناطق المحافظة، بما فيها إصلاح الأعطال الكهربائية، وتأمين عمليات الشحن للمواطنين والحالات الطارئة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الـعاشرة مساء.

وأشار زيدان إلى أن عمل المقر الرئيسي في الإرسال سيقتصر على الطوارئ، الصندوق، الشحن، الدفع المسبق، الحراسة، مزكز الاتصال، حيث تم استصدار تصاريح خاصة لتنقل الموظفين والطواقم العاملة في الميدان حتى تتمكن من القيام بعملها.

وثمن زيدان جهود محافظة رام الله والبيرة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني على حس المسؤولية العالية، وما أبدوه من تعاون لتسهيل مهام عمل طواقم شركة الكهرباء في المحافظة.