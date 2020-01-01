اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

غزة / سما /

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، رسالة تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال هنية، "تلقينا في حركة حماس ببالغ الحزن والرضى والتسليم بقضاء الله وقدره خبر وفاة كل من اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود رحمهما الله تعالى رحمة واسعة".

وأضاف: بهذه المناسبة الأليمة نبعث إلى فخامتم ومن خلالكم إلى قيادة القوات المسلحة المصرية وإلى أسرتي الفقيدين وإلى الشعب المصري بخالص عبارات التعزية وأعمق مشاعر المواساة، داعين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعرب رئيس المكتب السياسي لحماس، عن تضامن حركته الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة جائحة كورونا، سائلاً الله تعالى أن يرحم كل من توفي جراء هذا الوباء، وأن يحمي مصر الشقيقة من كل مكروه وسوء، ويجنبها وكل العالم خطر هذه الجائحة.