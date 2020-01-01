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العمادي يعلن بدء توزيع منحة قطر للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

الثلاثاء 24 مارس 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن بدء توزيع منحة قطر للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة


غزة / سما /

أعلن السفير القطري محمد العمادي، يوم الثلاثاء، أن اللجنة القطرية بدأت بتقديم المساعدات المختلفة لمئات المواطنين المتواجدين في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة، ضمن جهود دولة قطر لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.

وأكد العمادي أن هذه المساعدات تأتي ضمن المنحة المالية التي أعلن عنها وبالتنسيق والتعاون مع صندوق قطر للتنمية، وبناءً على توجيهات أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني،  بقيمة 150 مليون دولار أمريكي على مدى 6 أشهر، والتي تشمل تقديم الدعم اللازم لأهالي القطاع لمكافحة تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – 19).

وأوضح أن المساعدات المقدمة من دولة قطر لمراكز الحجر الصحي تشمل توفير وجبات الطعام والأجهزة الكهربائية الأساسية وكذلك الأثاث اللازم من أغطية ومخدات وفرشات، بالإضافة لتوفير طرود غذائية لأسر بعض المحجورين، علاوة على تأمين كميات الوقود اللازمة لتوفير التيار الكهربائي لمراكز الحجر. 

وبيّن العمادي أن عملية توزيع هذه المساعدات ستتم بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بغزة.

#السفير العمادي #قطر #الحجر الصحي #قطاع غزة #مساعدات

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