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السيسي يهيب بالمصريين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 24 مارس 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يهيب بالمصريين الالتزام بالإجراءات الاحترازية


القاهرة /سما/

أهاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمواطنيه الالتزام بالقرارات الاحترازية الإضافية التي شرعتها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضح السيسي، في منشور له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، أن هذه الإجراءات ملحة ومن شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيوس وتقليل نسب الإصابة به.

وأضاف: "لذا فإنني أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الاجراءات، كما أؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون".

وتابع: "رهاني دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة".



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#السيسي #كورونا #مصر
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