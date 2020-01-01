"زراعة غزة" تطمئن: الخضروات متوفرة وأسعارها مستقرة

غزة / سما /

طمأنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، المواطنين بتوفر المنتجات الزراعية واستقرار أسعار الخضروات، وذلك بعد ارتفاعها المفاجئ ليوم واحد فقط، نتيجة تداعيات فيروس "كورونا"، وحالة الهلع في الشراء من قبل المواطنين واستغلال بعض التجار.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها وزارة الزراعة لعدد من وسائل الاعلام والصحفيين، على مركز تسويق الخضروات المركزي في مدينة غزة وبعض أسواقها، بالإضافة إلى زيارة أراضي ودفيئات المزارعين المنتجة للخضروات.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فايز الشيخ، إن الجولة تأتي لطمأنت المواطنين من خلال وسائل الاعلام على توفر المنتجات الزراعية في الأسواق واستقرارها سواء في القطاع النباتي أو الحيواني، مشيراً إلى أن الصحفيين اطلعوا عن قرب على مصادر الانتاج والتسويق وعبروا عن ارتياحهم للوفرة الموجودة وجهود الوزارة وإجراءاتها لاستقرار الأسعار وضبطها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.