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اشتية يطالب بالإفراج عن كافة الأسرى

الثلاثاء 24 مارس 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب بالإفراج عن كافة الأسرى


رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بالتحرك فورا لزيارة الأسرى في سجون الاحتلال، وحمايتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم في سجن "مجدو".

وأكد اشتية، خلال لقاءه مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس دانيال دوفيلار، أن تطبيق البروتوكولات الدولية الخاصة بتوفير سبل الحماية للأسرى في حالات انتشار الأوبئة كما هو الحال الآن.

وشدد على ضرورة السعي للإفراج عن جميع الأسرى، وخصوصاً المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء، لحمايتهم من وباء قد لا يمكن السيطرة عليه.

ودعا اشتية، الصليب الأحمر إلى دور أكبر في القدس التي يهملها الاحتلال ويمنعنا من تقديم الخدمات فيها، ويعتقل المتطوعين الذين يحاولون تنفيذ بعض الإجراءات الوقائية.

#محمد اشتيه #الاسرى #الصليب الاحمر #كورونا

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