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التنمية الاجتماعية: 50 ألف أسرة ستضاف على بند المساعدات

الثلاثاء 24 مارس 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية: 50 ألف أسرة ستضاف على بند المساعدات


رام الله / سما /

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، صباح اليوم الثلاثاء، أن وزارته بدأت برصد الاحالات الاجتماعية التي بدأت تتدهور وتزيد فقراً بسبب حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقال مجدلاني، في تصريحات صحفية لإذاعة "صوت فلسطين" إن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية إضافة 50 ألف أسرة جديدة على بند المساعدات، بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن التقديرات الأولية لطواقم وزارة التنمية تشير إلى إمكانية إضافة 50 ألف أسرة جديدة محتاجة لمساعدات، حتى آخر الشهر الجاري.

وبين أن لدى الوزارة، قاعدة بيانات واسعة في كل المديريات بكافة المحافظات، وأخذنا قرار بالحفاظ على دور المسنين وذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن كل مديرية لديها مستودع كبير من أجل مساعدة المحتاجين في كافة المحافظات، مضيفاً:" الآن نبحث كيفية مساعدة بعض الفئات التي تضررت من الأوضاع الاقتصادية ونتيجة توقف عجلة الانتاج".

ولفت إلى أن مجلس الوزراء، راجع موازنة وزارة التنمية وأعطى الأولوية لصرف الرواتب والصحة والحماية الاجتماعية للمحافظة على مستوى حياة المواطنين، بسبب حالة الطوارئ.

#التنمية الاجتماعية #احمد مجدلاني

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