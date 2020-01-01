غزة : لجنة الطوارئ بمستشفيات الخدمة العامة تعقد اجتماعا لرفع من وتيرة إجراءاتها

غزة / سما /

اجتمعت لجنة الطوارئ في مستشفيات الخدمة العامة برئاسة د. محمد العكلوك – المدير الطبي وذلك لرفع من وتيرة إجراءاتها ومواكبة خطوات وزارة الصحة في مواجهة أزمة الكورونا.

هذا وأوضح المدير الطبي ورئيس لجنة الطوارئ د. محمد العكلوك أن مستشفيات الخدمة العامة عملت على رفع الطاقة الاستيعابية في أقسام الجراحة والعمليات وقسم الولادة والعيادات الخارجية والعديد من الأقسام الداخلية في ظل تقليص وزارة الصحة خدماتها لتفرغها لمواجهة الأزمة وذلك للتخفيف عن المرضى الذين لم يستطيعوا تلقي الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية.

كما أكد العكلوك أنه ومنذ بدء أزمة الكورونا كثفت إدارة مستشفيات الخدمة العامة إجراءاتها في مكافحة العدوى ومحاربة الأوبئة حيث قامت بتنظيم عدة برامج تدريبية لجميع العاملين الإداريين والفنيين للتعزيز من خبراتهم كذلك متابعة إجراءات التعقيم والوقاية التي تتم داخل مراكز ومرافق المستشفى المختلفة بشكل كبير وذلك بإشراف دائرة الجودة ومكافحة العدوى.