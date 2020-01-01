تطبيق "سيري" في "آبل" يساعد في تشخيص الإصابة بكورونا

وكالات -

عملت شركة "آبل" على تحديث المساعد الصوتي "سيري" على أجهزة "آيفون" ليجيب عن أسئلة المستخدمين بشأن فيروس كورونا ويساعد في تشخيص المصابين بالمرض، وذلك في إطار المساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء الذي بات يهدد معظم سكان العالم.



وبدأ التحديث بالظهور على "سيري"، والآن عندما تسأل المساعد الصوتي إذا كنت مصابا بفيروس كورونا فسوف يرد على أسئلة إجاباتها "نعم" أو "لا" بشأن الأعراض، مستندا إلى معلومات مصدرها خدمة الصحة العامة الأميركية.



وسيسأل "سيري" أولا عما إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال الجاف أو ضيق التنفس، وبناء على إجابتك قد يسأل المساعد الصوتي أيضا عما إذا كان لديك أي اتصال مع أي شخص تم تشخيصه بأعراض فيروس كورونا.



أجب بنعم على أسئلة "سيري"، وسيتم توجيهك للحصول على اهتمام فوري، وإذا أخبرت سيري أنك لست متأكدا من أعراضك فسينصحك باليقظة تجاه أي مؤشرات تدل على الإصابة بكورونا والتي يمكن أن تظهر حتى 14 يوما بعد الإصابة بالفيروس.



وينصح "سيري" المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر والذين يعانون من حالات طبية خطيرة مثل مرض السكري أو أمراض القلب والرئة بالاتصال بمقدم خدمة طبية.



وبالإضافة إلى تشخيص مجموعة من الأعراض الأساسية فإن ميزة فيروس كورونا الجديدة في سيري تتضمن ارتباط متجر تطبيقات "آب ستور" بتطبيقات الخدمات الصحية عن بعد التي تعد "بمساعدتك في التواصل مع مقدم الرعاية الصحية من منزلك"، ومن المفترض أنه تم فحص التطبيقات المضمنة من قبل موظفي متجر تطبيقات "آبل".



وتعتبر شركة "آبل" هي أحدث شركات التقنية التي تكثف جهودها لتوفير معلومات عن فيروس كورونا، في وقت يتم فيه نشر بيانات غير كاملة أو مضللة عن الوباء على وسائل التواصل الاجتماعي.



ولم تقتصر جهود "آبل" في مواجهة فيروس كورونا على "سيري"، حيث أضافت الشركة إلى خدمتها التلفزيونية "آبل تي في بلس" عرضا تلفزيونيا جديدا وهو "أوبرا تتحدث كوفيد-19" (Oprah Talks COVID-19)، حيث تعد فيه أوبرا وينفري بمقابلة الخبراء وغيرهم من المتضررين من جائحة فيروس كورونا، وتحتوي الحلقة الأولى على مقابلة مع الممثل إدريس إلبا وزوجته سابرينا دوري اللذين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وستعرض حلقات هذا البرنامج أسبوعيا، وفقا لصفحة الويب الخاص به.



وفي سياق متصل، غرد الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، بأن شركته تتبرع بملايين من أقنعة "إن95"، لاستخدامها من قبل المتخصصين الصحيين الذين يكافحون تفشي المرض في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد أن غدت هذه الأقنعة شحيحة.



وكانت "غوغل" قد أطلقت قبل أيام بوابة كورونا، مع التركيز على التعليم والوقاية والموارد المحلية، ويمكن لمساعد "غوغل أسيستنت" الصوتي أيضا توجيه المستخدمين إلى معلومات عن فيروس كورونا حتى على هواتف "آيفون".

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