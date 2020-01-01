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مشغل اسرائيلي يسلم عاملاً عند مفترق حارس

الثلاثاء 24 مارس 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشغل اسرائيلي يسلم عاملاً عند مفترق حارس


قلقيلية / سما /

سلم مشغلٌ اسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عاملاً فلسطينياً يعمل في مصانع بركان الاستيطانية عند مفترق حارس بمحافظة سلفيت.

وأكد شهود عيان ، أن تسليم العامل الفلسطيني عند مفترق حارس تزامن مع وجود محافظ سلفيت د. عبدالله كميل وقائد المنطقة، وتم استدعاء سيارة اسعاف لنقل العامل والتاكد من سلامته من خلال اجراء الفحوصات اللازمة ووضعه في الحجر الصحي.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أصدرت قراراً بمنع توجه العمال إلى المستوطنات واتخاذ كافة السبل لتطبيق القرار، وأصدر محافظ سلفيت تعليمات بمنع نقل العمال للمستوطنات وكل من تثبت علاقته بنقل عمال للمستوطنات سيتم التعامل معه قانونياً بسحب ترخيص المركبة.

#سلفيت #كورونا #عمال فلسطين

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