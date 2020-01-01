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محافظ نابلس: خروج ودخول البضائع من والى المدينة عبر نقطتين فقط

الثلاثاء 24 مارس 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس: خروج ودخول البضائع من والى المدينة عبر نقطتين فقط


نابلس / سما /

 حدد محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان نقطتين في محيط مدينة نابلس، يسمح من خلالهما دخول البضائع وخروجها بواسطة الشاحنات والسيارات التجارية لمركز المدينة.

وأوضح المحافظ في بيان، اليوم، أنه يُسمح بدخول وخروج البضائع من خلال نقطة الأمن في منطقة بيت إيبا عند المدخل الغربي للمدينة، ونقطة الأمن على طريق الباذان عند المدخل الشمالي الشرقي للمدينة، وذلك حتى يتسنّى تنظيم تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الصحية، بما يضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية، علماً أن جميع المركبات في هاتين النقطتين ستخضع للتعقيم.

#نابلس #بضائع

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