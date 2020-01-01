مصر: فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة “كورونا” ومد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات أسبوعين

القاهرة /وكالات/

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

جاء ذلك في أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء ظهر اليوم الثلاثاء.

وأضاف “مدبولي” أنه تقرر أيضا تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات مدة الـ15 يوم عقب الانتهاء المقرر يوم 29 مارس، كما سيتم تخفيض تعداد العاملين بالمصالح الحكومية وكافة الشركات التابعة للدولة 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.

مدبولي أعلن كذلك غلق كل المحال التجارية والحرفية بما فيما محلات بيع السلع والخدمات والمولات من الساعة الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأضاف مدبولي أن القرار لا يسري على المخابز والصيدليات والمحلات التجارية، موضحا أنه سيسري على المحال التي تقدم أنشطة الترفيه، كما ستغلق جميع المطاعم وما يقدم المأكولات، وسيقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

وقال مدبولي إن هناك عقوبات رادعة لمن يخالف القرارات تبدأ بغرامة مالية مقدارها 4000جنيه وتنتهي بالحبس، مؤكدا أن هناك عقوبات أكثر شدة ستلجأ إليها الدولة حال تطورت الأوضاع إلى الأسوأ.