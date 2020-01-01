وزارة العمل: سلطات الاحتلال تصرفت بشكل لاانساني تجاه العمال

رام الله / سما /

ادانت وزارة العمل ما آلت اليه ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، حيث لم يلتزم المشغل الإسرائيلي، بتوفير ادنى مقومات الحياة الإنسانية لالاف العمال، مما اضطرهم الى المبيت في الورش والمزارع وفي العراء.

واضافت الوزارة في بيان لها "ليس هذا فحسب بل تجاوزت سلطات الاحتلال كل القوانين والمبادئ وتصرفت بشكل اللانساني واللاخلاقي تجاه بعض الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس "كورونا"، والقت بهم على الحواجز الإسرائيلية، كما حصل مع العمال على حاجز جبارة وحاجز بيت سيرا".

ودعت العمال الى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والاتصال بالجهات المعنية لدى عودتهم الى قراهم وبيوتهم لعمل الفحوصات اللازمة والالتزام وبالحجر المطلوب، حفاظاً على حياتهم وحياة عائلاتهم.