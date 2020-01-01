  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تتخذ عدة قرارات هامة لمواجهة "كورونا" منها حظر تنقل ليلي في البلاد

الثلاثاء 24 مارس 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تتخذ عدة قرارات هامة لمواجهة "كورونا" منها حظر تنقل ليلي في البلاد


القاهرة / وكالات /

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

كما أعلن مدبولي وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء حتي السادسة صباحا لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كافة المحال التجارية والمولات.

كما أعلن رئيس الوزراء المصري مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمدة 15 يوم إضافية.

وأكد مدبولي أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ فورا بدء من الحبس وغرامة 4 آلاف جنية لمن سيخالف هذة القرارات، حيث تم إصدار توجيهات صارمة من الحكومة لوزارة الداخلية لمن يخالف القرارات.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم غلق كامل لجميع المقاهي والكافيهات والمطاعم على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تعليق كافة الخدمات في جميع الجهات الحكومية عدا مكاتب الصحة.

#مصر #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

دراسة بريطانية تتوقع موعد انتهاء فيروس "كورونا"

الحية يصف اللواء أبو نعيم بـ "الفدائي" أمام كورونا.. ويؤكد: جاهزون لمساعدة أي دولة نتواجد بها

معروف: اجراءات صارمة للمتلاعبين بالأسعار.. والداخلية: بدأنا تنفيذ الدرجة الثانية لخطة الطوارئ

البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

الصحة بغزة تعلن نتائج عينات الفحص لـ25 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين في القطاع

اسعار العملات مقابل الشيكل

"الأونروا" توضح طبيعة عمل عياداتها في غزة

الأخبار الرئيسية

قرارات جديدة لوزارة المالية الفلسطينية في ظل حالة الطوارئ ...

860x484 (3)

أوقاف غزة تقرر إغلاق جميع المساجد بدءاً من فجر الغد

20200324110519

جنرال إسرائيلي: "الحرب ضد كورونا هي الأكثر مصيرية بالنسبة لإسرائيل منذ حرب (عام 1973)

تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة من رام الله قادمة من امريكا يرفع العدد إلى 60

نتنياهو حذر وزرائه : قد نصل إلى مليون مصاب في شهر وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة