  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الزراعة" تطلق مبادرة "زراعة الحدائق المنزلية"

الثلاثاء 24 مارس 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، إطلاق مبادرة "زراعة الحدائق المنزلية"، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني والأسري انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم قاعدة الانتاج المحلي، ولتوفير سلة السلع الزراعية الرئيسية على المستوى المنزلي، خاصة في الظروف الراهنة.

واوضح عطاري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم زراعة آلاف الحدائق المنزلية عبر البرنامج الوطني لتخضير فلسطين، ودعا كافة الشركاء في المؤسسات الأهلية الزراعية في فلسطين للانضمام لهذه المبادرة، التي سيعلن عن آلية التوزيع فيها خلال أيام.

#وزارة الزراعة

الأكثر قراءة اليوم

دراسة بريطانية تتوقع موعد انتهاء فيروس "كورونا"

الحية يصف اللواء أبو نعيم بـ "الفدائي" أمام كورونا.. ويؤكد: جاهزون لمساعدة أي دولة نتواجد بها

معروف: اجراءات صارمة للمتلاعبين بالأسعار.. والداخلية: بدأنا تنفيذ الدرجة الثانية لخطة الطوارئ

البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

الصحة بغزة تعلن نتائج عينات الفحص لـ25 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين في القطاع

للمرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين ..سرقة جديدة تتعرض لها شبكة الاتصالات بغزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

20200324110519

جنرال إسرائيلي: "الحرب ضد كورونا هي الأكثر مصيرية بالنسبة لإسرائيل منذ حرب (عام 1973)

تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة من رام الله قادمة من امريكا يرفع العدد إلى 60

نتنياهو حذر وزرائه : قد نصل إلى مليون مصاب في شهر وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة

البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

l

مسؤول في الصحة الإسرائيلية : هناك 10 آلاف إصابة غير معلنة بكورونا في إسرائيل