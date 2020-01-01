"الزراعة" تطلق مبادرة "زراعة الحدائق المنزلية"

رام الله / سما /

أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، إطلاق مبادرة "زراعة الحدائق المنزلية"، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني والأسري انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم قاعدة الانتاج المحلي، ولتوفير سلة السلع الزراعية الرئيسية على المستوى المنزلي، خاصة في الظروف الراهنة.

واوضح عطاري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم زراعة آلاف الحدائق المنزلية عبر البرنامج الوطني لتخضير فلسطين، ودعا كافة الشركاء في المؤسسات الأهلية الزراعية في فلسطين للانضمام لهذه المبادرة، التي سيعلن عن آلية التوزيع فيها خلال أيام.