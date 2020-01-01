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إلغاء الدوري الإسباني ودوري الأبطال الخيار الأكثر ترجيحاً الآن

الثلاثاء 24 مارس 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء الدوري الإسباني ودوري الأبطال الخيار الأكثر ترجيحاً الآن


وكالات / سما /

تسيطر حالة من التشاؤم في الصحافة الإسبانية بشأن استئناف بطولة الليجا والبطولات الأوروبية هذا الموسم بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا في الأيام الماضية، وأصبح الخيار المرجح الآن هو إلغاء الموسم بشكل كامل.

الأسبوع الماضي اتخذ اليويفا بعض الإجراءات لمساعدة الاندية على استكمال الموسم بعد اندلاع الأزمة، مثل تأجيل بطولة يورو 2020 إلى العام القادم، لكن الأمور ساءت عما كان متوقعاً، وازدادت أعداد المصابين والوفيات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً يوم أمس يعلن خلاله تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى أجل غير مسمى.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن استئناف بطولتي الليجا والدوري الأبطال بات أمراً معقداً للغاية، وعلى الأغلب سيتم إلغاء الموسم وتجميد كل شيء كما كان في الموسم الماضي، بدون تتويج أي فريق باللقب أو تحديد المتأهلين والهابطين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن البطولة الوحيدة التي يمكن استئنافها هي كأس ملك إسبانيا، حيث تبقى مباراة واحدة فقط يمكن إقامتها في أي وقت بعد اندلاع الأزمة، في حين تبقى 100 مباراة في الدوري الإسباني، و17 مباراة في دوري الأبطال، وسيكون شبه مستحيلاً إيجاد وقت لخوضهم، حيث أن الحياة لن تعود لكرة القدم قبل شهر يونيو.

وجه خافيير تيباس رئيس رابطة أندية الليجا انتقادات لاذعة لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك بعد تصريحات الأخير التي شدد فيها على ضرورة تخفيض عدد المباريات خلال الموسم.

ورد تيباس على تصريحات إنفانتينو، وأشار إلى أنه بالفعل يجب إلغاء بعض المباريات التي لا فائدة منها مثل مواجهات المنتخبات الودية، وبطولة كأس العالم للأندية، وهذه المباريات يفرضها الفيفا كل موسم وتعرقل البطولات الأكثر متابعة مثل الدوريات الكبرى ودوري أبطال أوروبا.

#الدوري الإسباني #دوري الأبطال

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