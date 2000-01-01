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شاهد.. مالديني يخرج عن صمته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مالديني يخرج عن صمته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا


وكالات / سما /

تحدث باولو مالديني خلال مقطع فيديو قصير عن إصابته بفيروس كورونا، وطمأن محبيه أنه يتعافى بشكل جيد بعد تعرضه هو وابنه للمرض من جراء الوباء المنتشر في البلاد.

وقال مالديني البالغ 51 عاما:"أود أن أشكر كل من اهتم، عن طريق الشبكات الاجتماعية أو الرسائل، بحالتنا الصحية، نحن على ما يرام، سنتخلص من هذا الفيروس الأسبوع المقبل. شكرا لتضامنكم، لطالما أظهرتم هذه الروح".

وتابع: "أشكر جميع الأطباء والممرضات والعاملين بقطاع الصحة والدفاع المدني الذين يواجهون الطوارئ بشجاعة ويقدمون دروسا في الإنسانية، أنتم تجعلونا نشعر بالفخر لكوننا إيطاليين"

واختتم: "نأمل أن يكون كل شيء أفضل في ما هو قادم، ولكن على الجميع الالتزام بالتعليمات الطبية حتى لا يعرضون حياتهم للخطر، على الجميع البقاء في منازلهم"

وأعلن نادي ميلان منذ أيام إصابة كل من أسطورة "الروسونيري" ومديره التقني، وابنه دانييل، لاعب الفريق، بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مالديني حقق جميع الألقاب مع ميلان، ووصل مع منتخب إيطاليا لوصافة بطل العالم في مونديال 1994، ووصيف بطل أمم أوروبا عام 2000.

#باولو مالديني #فيروس كورونا

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