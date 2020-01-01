رجل يلقي 100 ألف يورو من شرفة منزله.. ما القصة؟

فوجئت الشرطة الهولندية بعدد كبير من الأوراق النقدية يتساقط عليها من شرفة مبنى شب فيه حريق بمدينة دين بوش في جنوب البلاد.

وذكرت الشرطة الهولندية أن آلافا من الأوراق النقدية تطايرت في الهواء، بعدما بدا أن رجلا ألقى بها من شرفة المبنى.

وتم اعتقال الرجل بشبهة الحرق العمد، حسب الشرطة، حيث أصيبت مالكة الشقة بعدما قفزت من شرفة الطابق الثاني للهروب من الحريق.

وأظهر مقطع فيديو للحدث عناصر الشرطة يجمعون الأموال في أكياس بلاستيكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبلغ قد يصل إلى أكثر من 100 ألف يورو ما يعادل 107 آلاف دولار أمريكي.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من جمع معظم المبلغ وتتحقق حاليا من مصدره، وما إذا كانت أموال تم جمعها بشكل غير قانوني.