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اليابان والتشيك تكشفان عن دواء واعد ولقاح ضد كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان والتشيك تكشفان عن دواء واعد ولقاح ضد كورونا


طوكيو/ وكالات/

أعلنت شركة Angels الصيدلانية البيولوجية اليابانية، الثلاثاء، أنها أكملت تطوير لقاح DNA ضد فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع جامعة أوساكا. واضافت انه من المتوقع ان يبدأ اختبار الحيوانات "قريبا".

وقفزت أسهم Anges 17 في المئة في افتتاح بورصة طوكيو، الثلاثاء، مقابل 5.3 في المئة في جميع أنحاء السوق.

وكانت الشركة، قد أعلنت في الخامس مارس/آذار الجاري، أنها دخلت في شراكة مع جامعة أوساكا لتطوير لقاح فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن لقاحات الدنا تنتج باستخدام فيروس معطل ويمكن أن تصنع أسرع من اللقاحات القائمة على البروتين.

ويوجد حاليا أكثر من 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم في الحجر الصحي في محاولة للحد من انتشار كورونا.

ومن جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على نهج إيطاليا وتوقعت أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى للوباء

وقدرت المنظمة أن هذا الوباء "يتسارع" ولكن مساره يمكن تغييره، الذي يدعو البلدان إلى اختبار جميع الحالات ووضع اتصالاتهم المؤكدة في الحجر الصحي.

وزير الصحة التشيكي يكشف عن دواء واعد ضد كورونا

وفي ذات السياق، كشف وزير الصحة في تشيكيا، آدم فويتيك، أن دواء “Plaquenil”، من المحتمل أن يساعد في مكافحة مرض كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، أشار وزير الصحة التشيكي إلى ضرورة العمل على جعل هذا الدواء في المتناول.

يذكر أن دواء “Plaquenil”، هو علاج مضاد للملاريا، تصنعه شركة “Sanofi Aventis” الفرنسية.

وحُظر على جميع الأطباء وصف هذا الدواء للمرضى، باستثناء المتخصصين في مجالات الحساسية والمناعة السريرية والأمراض الجلدية والروماتيزم، حسب ذات المصدر.

ولا تستطيع الصيدليات إعطاء الدواء، إذا لم يتم تشخيص المريض وتخصص الطبيب المعالج في الوصفة الطبية.

كما لا يمكن وصف هذا الدواء، لأكثر من شهرين.

#كورونا #اليابان #التشيك #لقاح

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