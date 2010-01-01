الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء الشهر المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون الثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.44 مقارنة بـ105.52 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

جاء ذلك في بيان أصدره الإحصاء اليوم الثلاثاء أعلن فيه مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر شباط الماضي.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.14% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون الثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.18 مقارنة بـ 105.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.23%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.13%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون الثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.03 مقارنة بـ 103.20 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.25%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.69% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون الثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.63 مقارنة بـــ 109.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.99%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.42%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاضا المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.14% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون الثاني 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.34 مقارنة بـ 114.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.17%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.35 مقارنة بـ119.55 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 103.33 مقارنة بـ103.41 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.43% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون الثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.52 مقارنة بـ109.99 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وبين الإحصاء أن الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري يعود إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.

وأوضح الإحصاء أن البيانات السابقة لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.