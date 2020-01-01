قلقيلية: توقيع اتفاقية لتزويد مشفى عمر القاسم بجهاز تنفس صناعي

قلقيلية / سما /

وقعت محافظة قلقيلية اليوم في دار محافظة قلقيلية اتفاقية لتزويد مشفى عمر القاسم في عزون " موقع علاج الكورونا " بجهاز تنفس صناعي مقدم من وكالة الغوث لصالح وزارة الصحة، وذلك اليوم في دار محافظة قلقيلية.

وشارك في التوقيع محمود ولويل امين سر حركة فتح اقليم قلقيلية، د. هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية، الدكتور خلدون زيد مدير مشفى الوكالة، الدكتور رامز عبد الله مدير مشفى درويش نزال الحكومي، والدكتور حسام ولويل مدير مديرية الصحة.

وشكر اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية مشفى الوكالة وادارته على ما قدموه، املا ان يستمر التعاون المشترك ما بين كافة المؤسسات والاجسام الطبية، منوها الى ان مؤسسات محافظة قلقيلية شكلت نموذجا يحتذى بالتكافل والتكامل، املا ان يستمر التعاون حتى تنتهي هذه الازمة الطارئة.