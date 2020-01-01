حزب ليبرمان يقدم مشروع قانون يهدف لإقالة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قدم حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون أمام الكنيست الإسرائيلي يمنع رئيس وزراء أو وزير أو عضو كنيست بالبقاء في منصبه حال وجهت له لائحة اتهام.

ويهدف القانون بالأساس، للعمل على إقالة بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة في ظل توجيه لوائح اتهام له وحرمانه من تولي الحكومة المقبلة.

وقال مسؤولون في حزب إسرائيل بيتنا إن القانون قدم لأن نتنياهو لا يريد حقًا أي خيار لتشكيل حكومة الوحدة.

وينص القانون على أنه في حال وجهت لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء أو أي وزير أو عضو كنيست، فسيضطر للاستقالة خلال 30 يومًا من صدور لائحة الاتهام ضده.