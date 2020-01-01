  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حزب ليبرمان يقدم مشروع قانون يهدف لإقالة نتنياهو

الثلاثاء 24 مارس 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب ليبرمان يقدم مشروع قانون يهدف لإقالة نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قدم حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون أمام الكنيست الإسرائيلي يمنع رئيس وزراء أو وزير أو عضو كنيست بالبقاء في منصبه حال وجهت له لائحة اتهام.

ويهدف القانون بالأساس، للعمل على إقالة بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة في ظل توجيه لوائح اتهام له وحرمانه من تولي الحكومة المقبلة.

وقال مسؤولون في حزب إسرائيل بيتنا إن القانون قدم لأن نتنياهو لا يريد حقًا أي خيار لتشكيل حكومة الوحدة.

وينص القانون على أنه في حال وجهت لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء أو أي وزير أو عضو كنيست، فسيضطر للاستقالة خلال 30 يومًا من صدور لائحة الاتهام ضده.

الأكثر قراءة اليوم

دراسة بريطانية تتوقع موعد انتهاء فيروس "كورونا"

إسرائيل توقعت انتشار فيروس قاتل قبل 14 عاما.. والجيش يستعد لعملية "الصندوق الخفيف"

الحية يصف اللواء أبو نعيم بـ "الفدائي" أمام كورونا.. ويؤكد: جاهزون لمساعدة أي دولة نتواجد بها

معروف: اجراءات صارمة للمتلاعبين بالأسعار.. والداخلية: بدأنا تنفيذ الدرجة الثانية لخطة الطوارئ

البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

الصحة بغزة تعلن نتائج عينات الفحص لـ25 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين في القطاع

للمرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين ..سرقة جديدة تتعرض لها شبكة الاتصالات بغزة

الأخبار الرئيسية

20200324110519

جنرال إسرائيلي: "الحرب ضد كورونا هي الأكثر مصيرية بالنسبة لإسرائيل منذ حرب (عام 1973)

تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة من رام الله قادمة من امريكا يرفع العدد إلى 60

نتنياهو حذر وزرائه : قد نصل إلى مليون مصاب في شهر وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة

البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

l

مسؤول في الصحة الإسرائيلية : هناك 10 آلاف إصابة غير معلنة بكورونا في إسرائيل