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التحضير لعزل طلبة قادمين من ايطاليا

تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة من رام الله قادمة من امريكا يرفع العدد إلى 60

الثلاثاء 24 مارس 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة من رام الله قادمة من امريكا يرفع العدد إلى 60


رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الاميركية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60، تماثلت 16 منها للشفاء.

وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان السيدة المصابة أربعينية، ولم تخالط أحدا، وهي الآن قيد الحجر الصحي.

وأشار ملحم إلى ان الطواقم الطبية أخذت عينة من مواطن من كفر عقب يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وهو من المخالطين، ولم تظهر نتيجة الفحص حتى اللحظة.

وبين ان 270 طالبا فلسطينيا من أراضي الـ1948، بينهم 7 طلاب من الضفة سيصلون اليوم إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، وانه جرى التنسيق مع الجانب الإسرئيلي لإرسال سيارة اسعاف خاصة لنقلهم الى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.

#فيروس كورونا #رام الله #ملحم

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