فيديو.. هند البحرينية تعلن شفائها من كورونا وتغادر المستشفى

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة هند البحرينية شفاءها من فيروس كورونا، مؤكدة أن نتيجة تحليلها الجديدة سلبية وستقوم باستكمال أيام العزل الصحي في منزلها بعد مغادرتها المستشفى.

ونشرت هند فيديو عبر حسابها على “انستغرام” أرفقته بكلمة “الحمدالله”، وكانت سعادتها لا توصف بالنتيجة السلبية لفحص كورونا، حيث كانت قد خضعت ليل الأحد الماضي لفحص طبي للفيروس وكانت نتيجته سلبية وصباح اليوم خضعت لفحص آخر وأتت نتيجته سلبية، وهذا ما جعل الأطباء يسمحون لها بمغادرة الحجر الصحي إلى العزل المنزلي.

وكانت قد أعلنت هند إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للحجر الصحي عقب ظهور نتيجة فحص الفيروس إيجابية بعد عودتها من إسبانيا.

وفاجأت ‏هند جمهورها بهذا النبأ حين غردت عبر تويتر قائلة: “مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير”.