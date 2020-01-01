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"أبل" تشرك "سيري" في معركة مكافحة كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أبل" تشرك "سيري" في معركة مكافحة كورونا


وكالات / سما /

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية المنتجة لهاتف "أيفون"، إقحام مساعدها الصوتي "سيري" في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج"، سيوفر "سيري" المعلومات الطبية الوقائية المهمة للمستخدمين من خلال توجيه الأسئلة إلى المساعد الصوتي.

ويعرض "سيري" عند سماعه أسئلة تتعلق بالفيروس، مثل هل تشعر بالحمى؟ هل لديك سعال جاف؟ ماذا عن الشعور بضيق في التنفس؟، نصائح وعناوين المراكز الطبية القريبة من المستخدم.

وحول دقة الإجابات وصحة المعلومات التي يقدمها "سيري"، أوضحت "أبل" أن جميع المعلومات والإجابات التي يتم عرضها من خلال مساعدها الصوتي مدعومة من منظمة الصحة العامة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها داخل الولايات المتحدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

#سيري #أبل #كورونا

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