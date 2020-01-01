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هواوي تغير عالم التصوير بجهاز جديد من الهواتف الذكية

الثلاثاء 24 مارس 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تغير عالم التصوير بجهاز جديد من الهواتف الذكية


وكالات / سما /

أعلن عملاق الصناعات الإلكترونية الصيني "هواوي" عن قرب إطلاق هاتفه الجديد "HUAWEI P40"، الذي سيتم عرضه في بث مباشر يوم 26 مارس/ آذار الجاري.

وجاء في الإعلان الذي نشر على موقع الشركة بموقع "تويتر"، بأن الشركة ستعرض هاتفها الجديد الذي سيمثل "المسار المستقبلي للتصوير".

وسيكون الهاتف مزود بشاشة 6,1 بوصة، ومن الممكن بأن تكون الشاشة بشكل تغطي فيه الجوانب الأربعة، وستكون مزودة بشاشة أمامية منفصلة.

كما وسيكون مزودا بوحدة أساسية من أربعة أجهزة استشعار، ليكون المستشعر الرئيسي بدقة 54 ميجابكسل، ومستشعر بعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع - 40 ميجابكسل، وسيوفر مستشعر الزوم زيادة بمقدار 10 أضعاف في دقة 8 أو 16 ميجابكسل، بحسب ما نشر موقع "kp" الروسي.

#هواوي #الهواتف الذكية

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