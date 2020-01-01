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"العميد" يريد نسيان كارثة الهبوط من خلال كأس القطاع

الثلاثاء 24 مارس 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العميد" يريد نسيان كارثة الهبوط من خلال كأس القطاع


غزة / سما /

شكّل هبوط غزة الرياضي للدرجة الأولى هذا الموسم, خيبة أمل كبيرة لعشاقه, بعدما فشل الفريق بالبقاء مع الكبار في دوري الممتازة.

وأنهى "العميد" مسابقة الدوري في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة, ما جعله يقطع تذكرة الهبوط للأولى, برفقة الأهلي الثاني عشر والأخير برصيد 10 نقاط.

ولكن في بطولة كأس قطاع غزة, يبدو الفريق غير متأثر بهذه الانتكاسة, إذ وصل الدور ربع النهائي, بفضل انتصاريه على العطاء وخدمات خانيونس (3-1) بنفس النتيجة في دوري الـ32 و16 تواليا.

وضرب "العميد" موعدا في الدور المقبل من الكأس مع الهلال, ليكون اللقاء الثالث بينهما هذا الموسم, علما أن غزة الرياضي فاز على منافسه في الدوري مرتين (1-0) بنفس النتيجة.

ويبعث هذا التفوق الواضح بالنسبة لغزة الرياضي على الهلال, الطمأنينة في نفوس الجهاز الفني واللاعبين نحو إمكانية الوصول لنصف النهائي, كإنجاز شرفي على أقل تقدير هذا الموسم, ويكون بمنزلة "السلاح" الذي سيساهم في نسيان النادي لـ"كارثة" الهبوط نوعا ما.

#غزة الرياضي

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