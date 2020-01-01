تشيلسي يعلن رسمياً تعافي لاعبه من فيروس كورونا

وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي، تعافي لاعبه الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي، من فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وكان أودوي قد أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم 13 مارس الماضي، إصابته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية العينة التي سحبت منه.

ونشر نادي تشيلسي بياناً رسمياً مساء الإثنين عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله تعافي كالوم هودسون أودوي من فيروس كورونا.

وأشار البيان: “يسعدنا الإعلان بأن كالوم هودسون أودوي يشعر الآن بحالة جيدة، بعدما قضى فترة من العزل الذاتي المطلوبة”.

وأضاف البيان بأن اللاعب يشعر بالرضا الآن، ويتدرب في منزله للحفاظ على لياقته، كما هو الحال بالنسبة لبقية لاعبي تشيلسي.

يذكر أن لاعبو الدوري الإنجليزي يقضون فترة الحجر الصحي داخل منازلهم، مع توقف مسابقة البريميرليج حتى يوم 30 أبريل المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.