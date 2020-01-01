  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشيلسي يعلن رسمياً تعافي لاعبه من فيروس كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يعلن رسمياً تعافي لاعبه من فيروس كورونا


وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي، تعافي لاعبه الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي، من فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وكان أودوي قد أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم 13 مارس الماضي، إصابته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية العينة التي سحبت منه.

ونشر نادي تشيلسي بياناً رسمياً مساء الإثنين عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله تعافي كالوم هودسون أودوي من فيروس كورونا.

وأشار البيان: “يسعدنا الإعلان بأن كالوم هودسون أودوي يشعر الآن بحالة جيدة، بعدما قضى فترة من العزل الذاتي المطلوبة”.

وأضاف البيان بأن اللاعب يشعر بالرضا الآن، ويتدرب في منزله للحفاظ على لياقته، كما هو الحال بالنسبة لبقية لاعبي تشيلسي.

يذكر أن لاعبو الدوري الإنجليزي يقضون فترة الحجر الصحي داخل منازلهم، مع توقف مسابقة البريميرليج حتى يوم 30 أبريل المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

#أودوي #تشيلسي #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

دراسة بريطانية تتوقع موعد انتهاء فيروس "كورونا"

إسرائيل توقعت انتشار فيروس قاتل قبل 14 عاما.. والجيش يستعد لعملية "الصندوق الخفيف"

الحية يصف اللواء أبو نعيم بـ "الفدائي" أمام كورونا.. ويؤكد: جاهزون لمساعدة أي دولة نتواجد بها

معروف: اجراءات صارمة للمتلاعبين بالأسعار.. والداخلية: بدأنا تنفيذ الدرجة الثانية لخطة الطوارئ

الصحة بغزة تعلن نتائج عينات الفحص لـ25 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين في القطاع

للمرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين ..سرقة جديدة تتعرض لها شبكة الاتصالات بغزة

"الأونروا" توضح طبيعة عمل عياداتها في غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو حذر وزرائه : قد نصل إلى مليون مصاب في شهر وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة

البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 1656 بينهم 31 في حالة خطيرة

l

مسؤول في الصحة الإسرائيلية : هناك 10 آلاف إصابة غير معلنة بكورونا في إسرائيل

عمال

رويترز: عمال فلسطينيون يجدون مساكن إسرائيلية مؤقتة ضمن جهود مواجهة كورونا