موقف إنساني رائع من ريال مدريد لمكافحة فيروس كورونا

وكالات / سما /

وضع نادي ريال مدريد، خطة لمكافحة فيروس كورونا، الذي يواصل انتشاره بشكل مرعب في إسبانيا ومعظم بلاد العالم.

وأعلن ريال مدريد حالة الطوارئ، مع دخول جميع لاعبيه الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بسبب إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وحسبما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية، يريد ريال مدريد المساهمة بطريقة مباشرة، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة، أن لاعبو كرة القدم على تواصل دائم مع بعضهم البعض، ويعملون بالفعل على وضع خطة مساعدة مالية، للتخفيف من وباء كورونا الذي ضرب العالم في مقتل.

ويرغب اللاعبون في التأكد من أن المساعدة ستذهب بشكل مباشر للمواقف التي تكون فيها المساهمة الاقتصادية مفيدة.

وسيفعل اللاعبون كل ما بوسعهم في الأزمة التي تختبر كل المجتمع، لكن قبل أي إعلان رسمي، يريدون أن يكونوا واضحين 100%، بشأن ما يجب القيام به، وكيف يتم ذلك، وأين يجب أن يكون.