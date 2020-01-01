ملحم : ورش الاحتلال باتت حاضنة لـ"كورونا"

رام الله / سما /

أدان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، السلوك العنصري وغير الإنساني، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأرباب العمل الإسرائيليين، في التعامل مع العمال الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال، ألقت، أمس الإثنين، عاملا فلسطينيا على قارعة الطريق قرب حاجز بيت سيرا العسكري، في ظروف صحية صعبة، قبل أن تخبره بإصابته بفيروس "كورونا".

ودعا ملحم العمال إلى عدم الذهاب لورش ومصانع الاحتلال التي باتت حاضنة للوباء، وعدم القبول بمثل هذه الظروف غير الإنسانية التي يضعهم فيها أرباب العمل الإسرائيليون.

وقال الناطق باسم الحكومة: "إذا كان لا بد من الحصول على لقمة العيش، فلتكن بكرامة، وليس بهذا النحو من الإهانة".

وأضاف: نعمل بكل جهد لتوعية عمالنا بألا يذهبوا إلى العمل داخل إسرائيل في هذه الظروف الصعبة، وألا يلقوا بأنفسهم في هذه البؤر والحواضن لهذا الوباء، حفاظا على سلامتهم وأهلهم ومجتمعهم.

وكانت الحكومة، وفي اطار التدابير الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار "كورونا"، طلبت من العمال عدم الذهاب لأماكن عملهم في إسرائيل، واعطتهم مهلة لترتيب أمورهم في المبيت بأماكن عملهم، واكدت أنه ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 22 آذار 2020، سيمنع دخول أو خروج أيٍ من العمال إلا بعد شهر من تاريخه.

وطالبت إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم.