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مفاجأة.. محمد صلاح يخضع لجلسات نفسية

الثلاثاء 24 مارس 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. محمد صلاح يخضع لجلسات نفسية


وكالات / سما /

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات البريميرليج إلى الرابع من أبريل المقبل، قبل أن يمتد التأجيل إلى الـ30 من أبريل.

وترددت أنباء صحفية قوية خلال الآونة الأخيرة، بشأن احتمالية إلغاء منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، مما يعني عدم تتويج ليفربول باللقب.

وكشفت صحيفة ديلي ميل، أن نادي ليفربول، أرسل المعالج النفسي لي ريتشاردسون، إلى لاعبيه، من أجل تقليل معدلات القلق لديهم.

ويخشى الريدز من أن تتسبب أخبار إلغاء الموسم في خلق مشاكل نفسية لدى اللاعبين، ولهذا السبب تتواصل معهم بواسطة طبيب نفسي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

#محمد صلاح #ليفربول

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