وفاة حارس إسبانيول بسبب كورونا

وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن وفاة بينيتو جوانيت، حارس المرمى والمدرب السابق لفريق إسبانيول الإسباني، بسبب فيروس كورونا المستجد في عمر الـ84 عامًا.

وذكرت الصحيفة إن بينيتو جوانيت، عانى مؤخرا بسبب فيروس كورونا وتدهورت حالته الصحية، حيث كان يعاني من سكتة دماغية أيضا في وقت سابق، مما أدى إلى وفاته متأثرا بضعف حالته الصحية بعد ثبون أنه حالة إيجابية لفيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن بينيتو بدأ كحارس مرمى بدوري الدرجة الأولى مع إسبانيول عام 1960 وقضى خمس سنوات بالنادي الكتالوني قبل اللعب ست سنوات لفريق ديبورتيفو لاكورونا.