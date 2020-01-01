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نتنياهو حذر وزرائه : قد نصل إلى مليون مصاب في شهر وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة

الثلاثاء 24 مارس 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو حذر وزرائه : قد نصل إلى مليون مصاب في شهر وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، أجرى اجتماعًا حكوميًا لوزرائه عبر الهاتف لبحث تشديد القيود المفروضة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو حذر الوزراء من سيناريو خطير، ومن كارثة صحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقًا للقناة، فإن نتنياهو تحدث بشكل واضح عن إمكانية وصول إسرائيل إلى مليون مصاب في غضون شهر، مشيرًا إلى أن الوضع صعب ويمكن أن يكون هناك 10 آلاف حالة وفاة مع نهاية الأزمة الحالية.

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع اليوم أن يصوت الوزراء على سلسلة من القيود شرحها نتنياهو لهم في ضوء القفزة الكبيرة لعدد المصابين.

وأُعلن الليلة الماضية، عن إصابة 400 إسرائيلي في يوم واحد وهو أعلى رقم منذ بداية الأزمة، ما رفع عدد المصابين، الليلة الماضية إلى 1442، في حين وصل عددهم هذا الصباح إلى 1656 مصاباً.

#نتنياهو #فيروس كورونا

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