ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 1656 بينهم 31 في حالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 1656 حالة.

وسُجل منذ الليلة الماضية إصابة 214 إسرائيليًا. في حين سُجل أمس لوحده 400 إصابة.

وبحسب الوزارة، فإن 31 مريضًا لا يزالون في حالة خطيرة، و 40 بحالة متوسطة.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن من بين العدد الإجمالي للمرضى، هناك 23 جنديًا من بينهم ضباط مصابون. فيما يتواجد في العزل أكثر من 4 آلاف جندي.

ومن المقرر أن توافق الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على سلسلة إجراءات تقييدية جديدة للحد من انتشار الفيروس.

ومن المتوقع أن تكون الإجراءات متعلقة بمنع الإسرائيليين من الخروج من منازلهم سوى للتزود بالغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية.