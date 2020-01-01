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هنية يقدم نصف مليون دولار للفلسطينيين في لبنان كإغاثة عاجلة

الثلاثاء 24 مارس 2020 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يقدم نصف مليون دولار للفلسطينيين في لبنان كإغاثة عاجلة


غزة / سما /

أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن تقديم إغاثة عاجلة للفلسطينيين في المخيمات والتجمعات داخل لبنان، مقدارها نصف مليون دولار.

وأوضح هنية في تصريح صحفي له، أن القرار اتخذ نتيجة الظروف الطارئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في لبنان، ومتابعة قيادة حركة حماس لهذه الظروف الصعبة.

وقال هنية إنه يواصل مساعيه مع الدول المختلفة، والجهات الخيرة، من أجل التخفيف عن الفلسطينيين في لبنان، والوقوف إلى جانبهم لمواجهة الأزمة التي يمرون بها.

وأعرب عن أمانيه للفلسطينيين ولبنان العافية، وتجاوز هذه المحنة بصلابة وإرادة وعزيمة سجلها لبنان في كل المراحل والمحطات.

#هنية #لبنان #مساعدات

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