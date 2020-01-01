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هنية يهاتف "أبو نعيم" للاطمئنان على صحته

الثلاثاء 24 مارس 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف "أبو نعيم" للاطمئنان على صحته


غزة / سما /

تلقى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، مساء الإثنين، اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مطمئناً على صحته خلال قضائه مدة الحجر الصحي الاحترازي.

وأشاد هنية بالجهود العظيمة التي تبذلها جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا، موجهاً بالغ الشكر والتقدير لوزارة الداخلية والأمن الوطني بجميع أجهزتها وإداراتها، على ما تقوم به من جهد وعطاء في خدمة أبناء شعبنا، والسهر على أمنهم وراحتهم في مواجهة الفيروس.

وعبّر هنية عن فخره واعتزازه بهذه المؤسسة الرائدة، التي تقف في كل المحطات عنواناً للتضحية والفداء، متمنياً السلامة التامة للواء أبو نعيم ومساعده اللواء محمود أبو وطفة.

من جهته أكد اللواء أبو نعيم أن وزارة الداخلية لن تدخر جهداً من أجل حماية أبناء شعبنا في مواجهة هذه الجائحة، وستبذل الغالي والنفيس فداء لشعبها ووطنها كما كانت في كل الميادين والمحطات الصعبة.

وعبر أبو نعيم عن ثقته الكبيرة في وعي المواطنين وروح المسؤولية لديهم، الأمر الذي يشكل صمام الأمان لعبور هذا المنعطف الحساس.

#هنية #ابو نعيم #فيروس كورونا

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