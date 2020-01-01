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رسالة من ملك الأردن لشعبه وهذا اهم ما جاء فيها ..

الثلاثاء 24 مارس 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من ملك الأردن لشعبه وهذا اهم ما جاء فيها ..


وكالات

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، مواطني بلاده إلى عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الملك عبد الله في خطاب متلفز، أمس الاثنين، ظهر فيه بالزي العسكري: "في هذه الأيام، يمر وطننا مثل باقي العالم بظروف استثنائية صعبة، تستدعي إجراءات والتزاما وتعاونا استثنائيا".

وتابع: "أطلب منكم بخطاب الأب لأبنائه، عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، فلنرتق بمسؤولية حماية الوطن الذي نحب".

وشهد الأردن ازديادا ملحوظا في عدد الإصابات، ما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، للحيلولة دون انتشار الفيروس القاتل.

وأعلن الأردن تفعيل "قانون الدفاع"، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة لمواجهة فيروس كورونا.

كما فرضت السلطات الأردنية "حظر تجوال" مفتوحا، بدأ صباح السبت، ودخل الجيش على خط المواجهة، وأغلق العاصمة عمان والمحافظات، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 368 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف شخص.

#الملك عبد الله #فيروس كورونا #الاردن

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