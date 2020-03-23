البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

يقود السباق العالمي للإمدادات الطبية الولايات المتحدة إلى التماس المساعدة من إسرائيل، هذا ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الاثنين، في ضوء أزمة كورونا المستمرة وارتفاع أعداد المرضى والقتلى في الولايات المتحدة جراء تفشي هذا الفيروس القاتل. حيث طلب البيت الأبيض مؤخرا المساعدة في جلب المعدات الطبية.

ووصل طلب المساعدة من قبل إدارة الرئيس ترامب إلى السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومنه إلى ديوان رئيس الوزراء نتنياهو وبعده الى المصانع الإسرائيلية.

وجاء في طلب السفارة الأميركية للمصانع الإسرائيلية "إذا كان هناك فائض من المعدات الطبية أو تمكنت المصانع الإسرائيلية من الإنتاج بسرعة نسبية، فإن البيت الأبيض حريص على سماع ذلك".

وأضافت السفارة الأميركية "المعدات المتاحة حاليا أو التي يمكن تصنيعها في غضون 4-6 أسابيع هي أولوية قصوى. البيت الأبيض جاهز لشراء مئات الملايين من الوحدات من معظم المعدات".

ويأتي هذا الكشف على خلفية ما قاله مسؤولون إسرائيليون الخميس المنصرم إن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد حصل على أجهزة للكشف عن فيروس كورونا. وأشارت تقارير في وسائل الإعلام العبرية إلى أن عملية الموساد شملت 100 ألف جهاز تم شراؤها من دول الخليج العربية.

ما دعا ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الى اصدار بيان جاء فيه "الموساد والوكالات الأخرى جلبت المعدات الضرورية والهامة للغاية" من الخارج للمساعدة في الأزمة المتعلقة بكورونا. ويبدو أن مهمة الموساد المتعلقة بأجهزة الاختبار كانت سرية للغاية حتى أن وزير الخارجية الإسرائيلي لم يكن على علم بها. وقال الوزير يسرائيل كاتس لإذاعة الجيش "علمت بهذا التقرير بنفس الطريقة التي حصلتم بها عليه".