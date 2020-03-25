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حالة الطقس : انخفاض على الحرارة

الثلاثاء 24 مارس 2020 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : انخفاض على الحرارة


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى عربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الأربعاء 2020/03/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2020/03/26: يكون الجو غائماً جزئياً ومغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية المناطق، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق ليلا والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2020/03/27: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبرا احيانا ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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