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غوتيريش يدعو إلى وقف النزاعات المسلحة والتركيز على مواجهة كورونا

الإثنين 23 مارس 2020 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يدعو إلى وقف النزاعات المسلحة والتركيز على مواجهة كورونا


نيويورك /سما/

 دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار والنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، والتركيز على المعركة الحقيقية التي تتمثل بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال في نداء أطلقه اليوم الاثنين: "إن عالمنا يواجه عدوا مشتركا يتمثل بفيروس كورونا المسبب لمرض كـوفيد 19، الذي يهاجم الجميع بلا هوادة"، مضيفاً أن "وقف إطلاق النار، بين الأطراف المتحاربة سيمكن العاملين بالمجال الإنساني من الوصول إلى السكان الأكثر عرضة لانتشار كوفيد-19، المنتشر في أكثر من 180 دولة".

وأوضح غوتيريش، أن النزاعات المسلحة تحتدم في جميع أنحاء العالم، وضحايا هذه النزاعات من يدفعون أثمان هذه النزاعات، ويواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب الفيروس، كما أن النظم الصحية قد انهارت في البلدان التي دمرتها الحروب، وتم استهداف العاملين في مجال الصحة، وتم تشريد اللاجئين وغيرهم بفعل الصراعات العنيفة.

وقال "إن هذا النداء هو من أجل المساعدة في إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة".

#الامم المتحدة #كورونا #غوتيريش

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