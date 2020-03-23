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الوزيرة اللبنانية مي شدياق تعلن إصابتها بفايروس "كورونا"

الإثنين 23 مارس 2020 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزيرة اللبنانية مي شدياق تعلن إصابتها بفايروس "كورونا"


بيروت /سما/

 قالت الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق في بيانٍ صحفي، صدر يوم الإثنين، أنه "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس الكورونا مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي".

وأضاف البيان، "أجريت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض".

وبعد ظهور نتائج التحاليل منذ قليل، طلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد اصابتي بالفيروس.

وأشير إلى أن حالتي ليست حرجة، وسأنضم قريباً إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا"

#مي شدياق #وزيرة لبنانية #كورونا

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