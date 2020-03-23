الشرطة تقبض على أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات في قلقيليه وسلفيت

سلفيت /سما/

قبضت الشرطة اليوم على ثلاثة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر ولعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة في سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة العاملة وأثناء قيامها بعمل جولات في أنحاء المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من منازلهم قبضت على شخصين أثناء تواجدهم في الشارع العام وخروجهم من المنازل بدون أي مبرر ومخالفين التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وألقت الشرطة القبض على صاحب محل تجاري لم يلتزم بالإغلاق و لا تشمله استثناءات قانون الطوارئ .

وتم التحفظ على الأشخاص من اجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.

في السياق، قبضت الشرطة اليوم على اربعة أشخاص لخروجهم من المنازل بدون أي مبرر ولعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة و ذلك في محافظة قلقيليه .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة،انه خلال قيام دوريات الشرطة العاملة برفقة الأجهزة الأمنية بجولات لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة تنفيذاً لقانون الطوارئ ، قبضت على اربعة أشخاص أثناء تواجدهم في الشارع وخروجهم من المنازل بمركباتهم بدون اي مبرر و فتح محلات تجارية غير مدرجة بالمسموح به ومخالفين التعليمات الصادرة من الجهات المختصة .

وتم التحفظ على الأشخاص من اجل إحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ .

وأكدت الشرطة انها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ قرار قانون الطوارئ بمنع التنقل والحركة للمواطنين من اجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم ومنعا من انتشار فيروس كورونا .