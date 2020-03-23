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وفاة 186 مصابا بفيروس كورونا في فرنسا

الإثنين 23 مارس 2020 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 186 مصابا بفيروس كورونا في فرنسا


باريس /سما/

سجلت فرنسا اليوم، وفاة 186 حالة مصابة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى منذ بدء تفشي الفيروس.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد.

وذكر فيران أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، مبينا أن 8675 شخصا في المستشفيات، بينهم 2082 شخصا في حالة حرجة وهم متصلون بأجهزة دعم الحياة.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" والـ5 من حيث حصيلة الوفيات.

#فرنسا #كورونا #وفيات

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