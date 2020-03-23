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برلماني مصري يحذر من تفشي كورونا في مصر كالصين وإيطاليا

الإثنين 23 مارس 2020 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني مصري يحذر من تفشي كورونا في مصر كالصين وإيطاليا


القاهرة /سما/

حذر وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في مصر، كالصين وإيطاليا. مطالباً السلطات المصرية بفرض حالة التجول في عموم مصر، نظراً لعدم التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال وهدان، ": "يجب على الشعب المصري أن يفهم أننا نواجه خطرا حقيقا، وإلا سنصبح مثل الصين وإيطاليا وإحنا مش عاوزين نبقي كدة". بحسب ام بي سي مصر.

وناشد وهدان المستثمرين ورجال الأعمال بوقف العمل، لمنع التجمعات، وأن وقف العمل لن يؤدي إلى الموت. مشدداً على ضرورة حظر التجول على الشعب لأن الشعب مش عاوز يفهم". على حد تعبيره.

وتفشى فيروس كورونا في 24 محافظة في مصر، وأن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد.

#مصر #كورونا #الصين #ايطاليا

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