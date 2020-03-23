غازي حمد يعلق على الفيديو المصور مع جمعية الفلاح الخيرية: غير مقبول أخلاقيًا

غزة / سما /

علق وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، غازي حمد، على الفيديو الذي تم تصويره مع جمعية الفلاح الخيرية.

وقال حمد في تصريح صحفي مساء اليوم، إن الفيديو صور مع جمعية الفلاح الخيرية بناء على طلب الأخيرة، وذلك لتقديم الشكر لها حول المساعدات والمشاريع التي تعاونت فيها مع وزارة التنمية.

وأضاف:" لم يذكروا بتاتا أي علاقة لذلك بالنشاط الذي قاموا به اليوم من فعالية ضد فيروس كورونا".

وشدد على أنه "تم دبلجة الفيديو تساوقا مع ما قاموا به، كما أنهم لم ينسقوا هذا النشاط مع وزارة التنمية الاجتماعية، لأنه بالأصل ليس من اختصاصها".

واستنكر حمد مثل هذا العمل، معتبرًا أنه أمر غير مقبول أخلاقيًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم في المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد مساء اليوم حول تطورات فيروس كورونا:" أصدرت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية قراراً بوقف أي نشاط تطوعي أو حملات مفتوحة لجمعية "الفلاح" الخيرية في إطار الأزمة الجارية، والتي تُشكل مخالفة لقواعد الأمن والسلامة، ولتعليمات الجهات المختصة في الوزارة".

ونوه البزم إلى إصدار تعميمات رسمية واضحة بداية الأزمة لكل الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ لتنظيم عملها في أوقات الطوارئ.