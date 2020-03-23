حماس: رفض الاحتلال تأجيل محكومية الشيخ صلاح يعرض حياته للخطر

غزة / سما/

وصفت حركة حماس، مساء اليوم الاثنين، رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلية تأجيل تنفيذ محكومية الشيخ رائد صلاح بالسجن، وتزامن ذلك مع انتشار فيروس كورونا، بانه "تعبير عن عنصرية الاحتلال" ويعرض حياته للخطر.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين، "إن هذه الخطوة تعبر أيضًا عن إجرام كافة مؤسسات الاحتلال بحق أسرى شعبنا الفلسطيني".

وأضاف "يعبر هذا الرفض عن استهتار الاحتلال المتواصل بحياة أبناء شعبنا، وضربه بعرض الحائط للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

ودعا قاسم، مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن جميع الأسرى، مشيرا على أن اعتقالهم بالأساس جريمة لأنهم يقاتلون من أجل قضية عادلة.

ونبه الى خطورة عجز الاحتلال عن ضمان سلامة الأسرى في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا، وهو ما يتطلب تدخلا فورياً للإفراج عنهم.