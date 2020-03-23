  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العوض يدعو للكف عن التعامل مع وباء كورونا بمنطق "عقلية الانقسام"

الإثنين 23 مارس 2020 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض يدعو للكف عن التعامل مع وباء كورونا بمنطق "عقلية الانقسام"


غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، مساء يوم الإثنين، للكف عن التعامل مع وباء "كورونا" بمنطق عقلية الانقسام.

وقال العوض في تصريح صحفي، إن الوباء بات يطرق كل باب متجاوزا الحدود والسدود، مضيفا أنه بات من الضرورة الوطنية والإنسانية أن يتخلى الجميع عن آرائهم الفئوية والحزبية ويوحدوا إمكانياتهم لمواجهة هذا الوباء.

وأشار إلى أن خطر هذا الوباء لا يطال الجانب الصحي فقط بل يطال مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي تدريجيا إلى خلق مشكلات جمة سيكون ضحيتها بالدرجة الأولى العمال والكادحين الذين لا يجدون قوت يومهم.

كما دعا العوض إلى ضرورة أن تكون لجنة الطوارئ موحدة لجميع محافظات الوطن بما فيها قطاع غزة برئاسة رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، وأن تتكامل في عضويتها ومهامها وقراراتها بشكل موحد وفعال بين مختلف الوزارات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في كل المحافظات الوطن، وأن تعمل بمسؤولية وطنية واخلاقية للحفاظ على آلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد بشكل يومي على توفير لقمة العيش خاصة وأن تجربة دول عريقة تؤكد انه لا يمكن لجهة بعينها ان تواجه مخاطر هذا الوباء بشكل منفرد.

#وليد العوض #الانقسام #غزة #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

غزة : مقتل فتاة بعيار ناري

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!

إسرائيل توقعت انتشار فيروس قاتل قبل 14 عاما.. والجيش يستعد لعملية "الصندوق الخفيف"

دراسة بريطانية تتوقع موعد انتهاء فيروس "كورونا"

يديعوت : فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية الشرق الأوسط الذي نعرفه

شهادة صادمة من طبيب: لا تستخفوا بكورونا.. كانوا يموتون وكنا عاجزين.. أتمنى نسيان وجوههم!

الصحة بغزة تتخذ قرارات مهمة حول مواجهة فيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تشدد اجراءاتها: تعطيل المواصلات العامة وإغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

الحية يصف اللواء أبو نعيم بـ "الفدائي" أمام كورونا.. ويؤكد: جاهزون لمساعدة أي دولة نتواجد بها

860x484 - 2020-03-23T190730.077

ملحم: وقف الأعمال التجارية من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا اعتبارا من مساء اليوم

اسرائيل: ارتفاع إصابات كورونا إلى 1238 والصحة تطلب منع التجول

12

معروف: اجراءات صارمة للمتلاعبين بالأسعار.. والداخلية بغزة: بدأنا تنفيذ الدرجة الثانية لخطة الطوارئ