العوض يدعو للكف عن التعامل مع وباء كورونا بمنطق "عقلية الانقسام"

غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، مساء يوم الإثنين، للكف عن التعامل مع وباء "كورونا" بمنطق عقلية الانقسام.

وقال العوض في تصريح صحفي، إن الوباء بات يطرق كل باب متجاوزا الحدود والسدود، مضيفا أنه بات من الضرورة الوطنية والإنسانية أن يتخلى الجميع عن آرائهم الفئوية والحزبية ويوحدوا إمكانياتهم لمواجهة هذا الوباء.

وأشار إلى أن خطر هذا الوباء لا يطال الجانب الصحي فقط بل يطال مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي تدريجيا إلى خلق مشكلات جمة سيكون ضحيتها بالدرجة الأولى العمال والكادحين الذين لا يجدون قوت يومهم.

كما دعا العوض إلى ضرورة أن تكون لجنة الطوارئ موحدة لجميع محافظات الوطن بما فيها قطاع غزة برئاسة رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، وأن تتكامل في عضويتها ومهامها وقراراتها بشكل موحد وفعال بين مختلف الوزارات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في كل المحافظات الوطن، وأن تعمل بمسؤولية وطنية واخلاقية للحفاظ على آلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد بشكل يومي على توفير لقمة العيش خاصة وأن تجربة دول عريقة تؤكد انه لا يمكن لجهة بعينها ان تواجه مخاطر هذا الوباء بشكل منفرد.