الاحتلال يلقي عاملا بجانب شارع قرب حاجز بيت سيرا للإشتباه بإصابته بـ"كورونا"

رام الله / سما /

القت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، بعامل فلسطيني قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله، للإشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأظهر شريط فيديو مصور، العامل ملقى على رصيف شارع قرب الحاجز، فيما أكد مصور الفيديو أنه يعاني من ضيق في التنفس ولا يستطيع الكلام، وذلك قبل أن تصل إليه الطواقم الطبية الخاصة حيث قامت بنقله لإجراء الفحوصات اللازمة له.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أوضح أن الاحتلال سلم الجانب الفلسطيني عاملا عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وتم فحصه وبانتظار نتائج العينات.