ملحم: وقف الأعمال التجارية من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا اعتبارا من مساء اليوم

رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ابراهيم ملحم، مساء اليوم الإثنين، أنه تقرر توقيف الأعمال التجارية في مختلف المحافظات اعتبارا من مساء اليوم من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا، وذلك باستثناء المخابز والصيدليات.

كما دعا ملحم خلال مؤتمر صحفي، أرباب العمل في القطاع الخاص إلى عدم تسريح العمال والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل بهذا الخصوص.

وأكد أن الحكومة قررت خلال اجتماعها تفويض الوزراء بتقييم احتياجاتهم للكوادر لإدارة وزاراتهم خلال فترة الطوارئ بالحد الأدنى.

وأوضح ملحم أنه تم فحص 90 عينة اليوم من كافة المحافظات وأظهرت نتائجها أنها سلبية أي غير مصابة، وأن لا حالات جديدة اليوم.